Implanturile dentare monobloc și beneficiile lor. Dr. Alina Lungu – Clinica Ivertumm: „Conferă confort pentru pacient”

Implantologia modernă în stomatologie se bazează astăzi pe implanturile monobloc. Este vorba despre acele implanturi realizate dintr-o singură piesă în care șurubul inserat în os și bontul protetic – partea pe care se fixează coroana – se unesc într-o structură singulară.

Implanturile monobloc sunt eficiente mai ales în zonele în care volumul de os este redus și sunt considerate o procedură minim invazivă.

„Oferim soluțiile cele mai bune cu acest tip de implanturi, fără traume pentru pacient, așa cum se întâmplă în cazul implanturilor clasice sau ca la cele zigomatice sau superosale. Este mult mai traumatizant pentru pacient…E un pic mai greu” susține dr. Alina Lungu, medic stomatolog, doctorand la UMF Galați – Clinica Ivertumm, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Cel mai mare avantaj al implanturilor monobloc este generat de faptul că ajută la creșterea confortului oferit pacientului prin utilizarea lor.

„Este ușor să fie pentru pacienți pentru că oferă confort pacientului” mai spune dr. Alina Lungu, medic stomatolog, doctorand la UMF Galați – Clinica Ivertumm, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.