În luptă cu cancerul, medicul Monica Pop îi învață pe pacienți cum să gestioneze boala

La rândul său pacient oncologic, medicul Monica Pop îi îndeamnă pe pacienți cum trebuie să acționeze pentru a putea ține boala sub control.

Medicul Monica Pop le recomandă pacienților să meargă la medic pentru controale regulate și să nu caute soluții terapeutice înșelătoare.

„Strategia pacienţilor cu cancer pentru a trăi! Sfaturi din propria experienţă! Mergeţi la timp la medic dacă şi când apar simptome de orice fel, pentru ca afecţiunea să fie depistată la timp (ceea ce eu nu am făcut corect iar acum “plătesc” din greu). Faceţi tot ce spune medicul oncolog: analize, investigaţii, tratamente, operaţii, tot ce este necesar şi indicat. Paralel cu tratamentul, duceţi o viaţă normală, aceeaşi ca cea dinainte de a avea boala! Nu va lăsaţi doborîti psihic de boală! Acum sunt progrese şi şanse mult mai mari de tratament şi chiar de vindecare” susține medicul Monica Pop.

Medicul Monica Pop mai spune faptul că, astăzi, cancerul poate fi ținut sub control dacă este gestionat cu ajutorul medicilor.

„Eu nu m-am vindecat (încă…?) dar… sunt în viaţă, după atâţia ani de tratamente multiple şi 6 operaţii, fac treaba acasă şi merg la treabă la Spital! Tratament zilnic o saptamână, cu 2 pauză. Deci, se poate! Cu voinţă, curaj, optimism şi autopsihoterapie” a mai spus medicul Monica Pop.