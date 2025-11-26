INBI „Matei Balș”: Aproape 19 mii de pacienți HIV/SIDA primesc tratament și sunt supravegheați

Ziua de 1 decembrie este dedicată, în lumea medicală, celebrării Zilei Mondiale de luptă împotriva HIV/SIDA. Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” arată că în România există aproximativ 19 mii de persoane care beneficiază de tratament gratuit și supraveghere a bolii.

„Grație acestui efort, toți cei ce se află în supraveghere și tratament, duc acum o existență absolut normală, punându-și în parctica planuri de viață pe termen lung. La toate acestea se adaugă efortul financiar uriaș făcut până acum de toate guvernele pentru a putea susține cu tratament gratuit și servicii speciale, toate persoanele aflate în baza națională de date” susțin oficialii INBI „Matei Balș”.

Infecţia HIV/SIDA în România reprezintă un fenomen aparte în comparație cu epidemiile prezente în alte ţări Central şi Est Europene. Specificitatea epidemiei constă în rata incidenţei HIV ridicată la copiii infectaţi cu virusul HIV la sfârşitul anilor 1980, numărul maxim de cazuri fiind înregistrat la începutul anilor 1990.

În aceeaşi perioadă a anilor 1990 rata incidenţei HIV în rândul populaţiei adulte a fost mică, aceasta crescând ulterior prin transmitere heterosexuală.