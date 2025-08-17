Infecțiile nosocomiale nu vor mai fi ascunse. Ministerul Sănătății schimbă legislația pentru raportare și control

Infecțiile asociate actului medical, cunoscute drept infecții nosocomiale, nu mai trebuie tratate ca un subiect tabu, ci raportate și gestionate transparent. Ministerul Sănătății anunță schimbări legislative menite să simplifice și să clarifice protocoalele de raportare și control, în încercarea de a proteja pacienții și de a limita răspândirea acestor infecții în spitale.

Ani la rând, fenomenul a fost ascuns sau minimalizat, ceea ce a dus la scăderea încrederii pacienților și la o presiune suplimentară asupra cadrelor medicale. Autoritățile spun că noua abordare se bazează pe soluții reale, nu pe blamarea personalului din sistem.

„Avem nevoie de legislație clară, protocoale transparente și instruire continuă pentru personalul medical. Nu mai ascundem problemele, le rezolvăm pentru oameni”, transmit reprezentanții ministerului.

În ultimele zile a fost modificată legislația pentru a o face mai ușor de aplicat. În perioada următoare, prin ordin de ministru, vor fi adoptate protocoale unitare ce vizează:

norme de supraveghere și control al infecțiilor în spitalele publice și private cu paturi;

metodologii clare de raportare a infecțiilor nosocomiale;

proceduri privind accidentele de expunere la produse biologice în rândul personalului medical;

metode de monitorizare și protecție pentru pacienți și cadre medicale.

Măsurile vor fi implementate într-o manieră simplificată și debirocratizată, astfel încât regulile să fie aplicate zilnic, nu doar „pe hârtie”.

Totodată, pentru pacienții aflați în stare critică, în special cei cu arsuri grave, va fi funcționalizat Registrul Electronic de Raportare al Infecțiilor Nosocomiale. Proiectul, deja implementat prin fonduri europene la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu”, urmează să fie extins la toate unitățile de profil.

Ministerul Sănătății subliniază că pacienții din România merită spitale sigure, tratamente corecte și transparență totală.