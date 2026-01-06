Influencerul Makaveli, scandal la SJU Constasnța. Însoțit de mai multe persoane, a încercat să externeze o pacientă

În cursul nopții de luni spre marți, mai multe persoane, printre care se numără și influencerul Makaveli, au intrat în sediul Spitalului Clinic Județean din Constanța, încercând să externeze o pacientă.

Reprezentanții spitalului susțin că respectivele persoane au intrat abuziv pe Secția de Neurologie unde era internată respectiva pacientă, creând panică în rândul celorlalți bolnavi.

”Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului, în jurul orei 3 dimineata, cu intenţia de a externa pacienta, încălcând flagrant regulile de acces, normele interne şi protocoalele de siguranţă ale unităţii sanitare. Iniţial, grupul s-a deplasat în Unitatea de Primiri Urgenţe, unde a perturbat activitatea medicală prin comportament agresiv şi prin filmarea neautorizată a personalului şi a spaţiilor medicale, inclusiv prin transmiterea în direct pe reţelele de socializare. Ulterior, aceştia au pătruns abuziv în Secţia Neurologie, creând panică în rândul pacienţilor internaţi. Au perturbat actul medical şi au adresat ameninţări personalului medical”, au afirmat reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Cadrele medicale arată că respectiva pacientă a beneficiat de toate îngrijirile medicale de care avea nevoie, fiind monitorizată conform protocoalelor. În schimb, polițiștii chemați la fața locului au precizat faptul că nu a fost tulburată liniștea publică.

”În noaptea de 5 spre 6 ianuarie, în jurul orei 3.30, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel unic de urgenţă 112, cu privire la existenţa unor neînţelegeri între un grup de persoane aflate în unitatea de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean Constanţa şi angajaţii instituţiei medicale. La faţa locului, echipajul de poliţie a constatat că starea de tensiune ar fi fost generată de nemulţumirea mai multor cetăţeni referitor la procedura de externare a unei persoane pe parcursul nopţii, solicitare care ar fi contravenit regulamentului intern de funcţionare al unităţii spitaliceşti”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.