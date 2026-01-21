Îngrijiri medicale sub presiune. Cum face față activității, singurul medic diabetolog din cel mai mare spital al județului Prahova 

Singurul medic diabetolog care profesează la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești a vorbit despre felul în care își desfășoară activitatea în cadrul unității medicale, în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”. Dr. Cătălina Porojnicu lucrează în aceste condiții de doi ani.

„Din păcate sunt singurul medic care se ocupă de pacienții cu diabet internați la spitalul nostru.Este un volum de muncă mare, presiune foarte mare. Este singura secție din județ, practic niciunul din celelalte spitale din județ nu mai are o astfel de secție. Există cabinete individuale de diabetologie, în contract cu Casa, însă colegii nu se ocupă de urgențele medicale în ceea ce privește diabetul. Fiecare are pacienții săi pe care-i monitorizează” susține dr. Cătălina Porojnicu, medic primar diabet-nutriție și boli metabolice SJU Ploiești, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Mai mult, medicul trebuie să asigure îngrijiri medicale și pentru pacienții diabetici internați și pe celelalte secții ale celui mai mare spital din Prahova.

„Pe de altă parte, pe lângă pacienții internați, trebuie să asigur consulturile interdisciplinare pentru pacienții care au diabet care sunt internați pe alte secții cu alte patologii medicale” mai spune dr. Cătălina Porojnicu, medic primar diabet-nutriție și boli metabolice SJU Ploiești, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.