ÎNGRIJORĂTOR: 30% dintre români suferă de obezitate

Obezitatea este o problemă de sănătate publică și în România, sunt de părere medicii. Ultimele statistici arată că 30% din populația țării suferă de obezitate, iar 20% este supraponderală.

Obezitatea a fost declarată o boală în sine de către Organizația Mondială a Sănătății și reprezintă un factor de risc semnificativ în cazul mai multor afecțiuni precum hipertensiunea arterială sau diabetul zaharat.

Cauzele obezității sunt legate de situl de viață sedentar și de alimentația nesănătoasă care include multe alimente procesate. De asemenea, nu sunt excluși nici factorii genetici.

„Pe termen lung, obezitatea nu inseamna doar cateva kilograme in plus, ci o amenintare pentru sanatate: dezvoltarea de boli cardiovasculare, diabet zaharat tip 2, risc de cancer colorectal, de san si pancreatic, probleme articulare, depresie, chiar izolare sociala. Obezitatea presupune un tratament complex, care include: optimizarea stilului de viata, dietoterapie, comportamente alimentare si exercitiu fizic, tratament farmacologic, tratament chirurgical, combaterea factorilor de risc cardiovascular. Noile terapii pentru obezitate se concentreaza pe modificarea stilului de viata, medicamente si, in cazuri extreme, chirurgia bariatrica” agtrage atenția dr. Irina Goga, medic primar diabet zaharat nutriție și boli metabolice în cadrul Spitalului „Victor Babeș” Timișoara.

De altfel, unitatea medicală are în cadrul Ambulatoriului de specilitate un cabinet de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice, unde consultațiile se realizează gratuit, pe baza trimiterii de la medicul de familie.