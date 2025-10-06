Inițiativă de succes, la Cluj: „ALOPEDI”, serviciul de telemedicină destinat cazurilor pediatrice

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca a pus bazele unui serviciu de telemedicină, prin care părinții pot solicita consultații medicale atunci când copiii lor nu se simt bine. Denumit „ALOPEDI” acest serviciu a fost apelat de peste 9000 de părinți de la începutul anului și până în prezent, numărul de telefon disponibil fiind 0364.917.

„Faptul că atât de mulţi părinţi au încredere în sfaturile şi recomandările medicale prompte ale specialiştilor care deservesc ALOPEDI, serviciul nostru non-stop de telemedicină fiind tot mai cunoscut şi în afara judeţului Cluj, ne bucură şi ne responsabilizează şi mai mult” susțin reprezentanții Consiliului Județean Cluj, instituție care administrează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca și cu ajutorul căreia a fost posibilă implementarea proiectului.

Darele arată că serviciul „ALOPEDI” a fost apleat de peste 9000 de părinți, peste 30% dintre apeluri provenind din alte zone ale țării.

„ După analizarea răspunsurilor la un set de întrebări adresate părinţilor de către medicul de gardă ALOPEDI, marea majoritate a solicitărilor, respectiv 70,08% dintre acestea, s-au finalizat cu recomandări ce au permis îngrijirea copiilor la domiciliu, iar părinţilor li s-au explicat care sunt semnele la apariţia cărora trebuie să se adreseze medicului” mai arată oficialii CJ Cluj.

Medicii clujeni susțin că febra este simptomul care i-a alertat pe cei mai mulți dintre părinții care au solicitat consultații prin serviciul „ALOPEDI”, în cazul a peste 1000 de copii fiind recomandat un consult ulterior de către medicii de familie.