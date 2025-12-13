Inițiativă europeană împotriva adicțiilor digitale VIDEO

Consiliul Europei ia în calcul înființarea unui Comitet dedicat prevenirii riscurilor adicțiilor online și digitale. România se numără printre statele membre ale UE unde tot mai mulți copii devin dependenți de tehnologie.

„Din datele pe care le avem știm că jumătate dintre minorii români sunt la risc de a dezvolta o adicție de digital sau ecran. Considerăm că este important să avem această discuție la nivel european. Din perspectiva noastră depășește granițele țărilor, depășește competența pe care o are Guvernul. Sigur, toate măsurile pe care le luăm tratează efectul nu cauza. I-am rugat pe colegii de la Strasbourg să luăm măsuri” susține Rareș – Petru Achiriloaie, președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și Adicțiilor, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Una dintre măsurile care ar trebui implementate vizează crearea unor aplicații al căror design să fie mai puțin atrăgător pentru copii și adolescenți.

„Să discutăm cu realizatorii platformelor și aplicațiilor astfel încât designul lor să nu mai cauzeze sau să limiteze cumva nivel acesta de atragere care să ducă la adicții” mai spune Rareș – Petru Achiriloaie, președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și Adicțiilor, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.