Inițiativă: Mai mulți bani europeni pentru cabinetele medicilor de familie

Ministerul Sănătății are în plan să extindă proiectul referitor la modernizarea și reabilitarea cabinetelor medicilor de familie din România. În prezent, prin fondurile europene accesate de instituție, peste 2500 de cabinete din întreaga țară au beneficiat de programe de modernizare.

Inițiativa privind dezvoltarea rețelei medicilor de familie din țara noastră prin proiecte cu fonduri europene a fost prezentată public de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, în cadrul unei vizite desfășurată în județul Galați.

„Aici, am întâlnit medici dedicați care, cu ajutorul fondurilor europene, și-au dotat cabinetele cu ecografe moderne, aparate EKG, monitoare pentru funcții vitale, spirometre și multe alte echipamente esențiale pentru îngrijirea pacienților. Medicina de familie este baza sistemului de sănătate. Este primul loc unde oamenii vin pentru ajutor, sfat și îngrijire. Iar atunci când medicii de familie au instrumentele necesare, întreaga comunitate câștigă” susține ministrul Sănătății.

Prin PNRR, la nivel național, au fost dotate 2.500 de cabinete și reabilitate peste 800 dintre ele. „Și nu ne oprim aici – vrem să extindem acest proiect cu noi fonduri europene, pentru ca fiecare român să aibă acces la servicii medicale de calitate, aproape de casă” a mai spus ministrul Sănătății.