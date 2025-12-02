INSP: 124 de cazuri de COVID-19, în România

Un număr de 124 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în perioada 24 – 30 noiembrie, în scădere cu 21% față de săptămâna precedentă, informează, marți, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

Conform INSP, 29 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile de la prima infectare sau o altă reinfectare.

Nu s-au raportat decese cauzate de COVID-19.

În aceeași perioadă, au fost efectuate 364 de teste RT-PCR și 5.783 teste rapide antigenice.

Rata pozitivității a fost de 2%, la fel ca săptămâna anterioară.

