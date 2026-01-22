INSP: 20 de persoane au murit din cauza gripei. Numărul deceselor din acest sezon a ajuns la 40

Institutul Național de Sănătate Publică a raportat alte 20 de noi decese provocate de gripă în acest sezon. Astfel, numărul persoanelor care au murit din cauza infecțiilor gripale a ajuns la 40.

Potrivit raportului publicat, joi, de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în săptămâna 12-18 ianuarie au fost raportate 96.582 de cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 30,7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (73.880) şi cu 23% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (125.452). Variaţia în minus faţă de media calculată de 109.832 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 12,1%.

De la începutul sezonului au fost raportate 907 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: 315 cu virus gripal AH3, 51 cu virus gripal AH1, 536 de cazuri cu virus gripal A nesubtipat, 4 cazuri cu virus gripal B şi un caz cu co-infecţie de virus gripal A+B.

La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvenţiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclada K, au menţionat specialiştii.

Până în prezent, au fost comunicate 40 de decese confirmate cu virus gripal: 6 tip A, subtip H1; 15 tip A, subtip H3; 18 tip A şi o co-infecţie tip A, subtip H3+B.

Cele 40 de decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă: 5-14 ani (1), 15-49 de ani (2), 50-64 de ani (4) şi ≥65 de ani (33).

Până în 18 ianuarie, au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.287.313 de vaccinări antigripale (1.260.967 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.062 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.