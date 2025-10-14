Investigații medicale necesare persoanelor cu imunosupresie atunci când au nevoie de implanturi orale

Pentru că au un organism mai fragil și pentru că necesită îngrijire medicală mai atentă, persoanele cu imunosupresie au nevoie de o serie de investigații medicale specifice atunci când merg la stomatolog pentru a beneficia de implanturi dentare.

Pe lângă analizele de sânge obișnuite, aceste teste includ și o serie de investigații radiologice prin care se observă dimensiunea dar și densitatea osului în care va fi montat viitorul implant dentar.

„Protocoalele preoperatorii include în totdeauna investigații lărgite, în sensul în care pacienților obișnuiți le dăm o listă de analize de sânge pentru o evaluare rapidă și eficientă, o hemoleucogramă, INR și boli infecțioase, pacienților care se știu că sunt într-un status de imunosupresie și primesc tratament în sensul acesta, le indicăm analize mai detaliate. Un set lărgit de analize de sânge, tomografii cu măsurare eficientă ale dimensiunii osoase, ale densității osoase și absolut, în primul rând, cerem o scrisoare medicală detaliată și nu de puține ori luăm legătura cu medicul curant, care știe cel mai bine istoricul pacientului și ne oferă informații pertinente” susține dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.