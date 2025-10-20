Investiție de 62 milioane de lei în noul Ambulatoriu al Spitalului „Malaxa” din București

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a semnat astăzi contractul de finanțare pentru proiectul de modernizare a Ambulatoriului Spitalului „Malaxa” din Capitală. Investiția are o valoare de 62 milioane de lei.

„ Este un proiect de amploare care vizează reabilitarea, refuncționalizarea și transformarea clădirilor fostei Policlinici nr. 2 Pantelimon (Corpurile A, B și C) într-un complex medical modern, dotat la nivelul zilelor noastre” susțin reprezentații ASSMB.

Potrivit proiectului, investiția în noul Ambulatoriu al Spitalului „Malaxa” va include:

Cabinete de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice.

Secție Externă și Laborator de RMFB (Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie).

„Prin construcția unui nou ambulatoriu, ne poziționăm mai aproape de pacienți și totodată eliberăm Spitalul Malaxa de cazurile care nu prezintă o complexitate ridicată. Mulțumesc domnului Ilie Dobre, directorul general adjunct al ASSMB și echipei sale, pentru efortul depus și contribuția majoră la reușita acestui proiect” – Iustinian Roșca, Director General ASSMB.