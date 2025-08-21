Investiție în tratamentul amețelilor și răului de mișcare, la Spitalul de Recuperare Iași

Peste 600 mii de lei au fost investiți de către Spitalul de Recuperare Iași, în aparatură care ajută în tratamentul amețelilor și răului de mișcare.

Acest sistem este unic în România și ajută la diagnosticul și tratamentul amețelilor și tulburărilor de echilibru. El integrează tehnologii de realitate virtuală și dispozitive cu multiple grade de mișcare, oferind acces la cele mai inovatoare terapii din acest punct de vedere,

„Investiția marchează o premieră în medicina românească. Sistemul achiziționat permite diagnosticarea complexă a tulburărilor vestibulare, imersia pacientului într-un mediu virtual dinamic care reproduce condițiile ce declanșează amețeala, protocoale personalizate de recuperare prin exerciții specifice și repetitive, tratamentul rapid și eficient al răului de mișcare, cu rezultate notabile chiar după câteva ședințe” susține Carmen Cumpăt, managerul unității medicale, citată de Agerpres.

Tulburările de echilibru și amețelile reprezintă motivele principale pentru care pacienții ajung în cabinetul unui medic de familie sau în cabinetul unui medic ORL. De asemenea, din cauza amețelilor unii pacienți ajung și la neurolog.