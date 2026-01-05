Investiții nejustificate în spitalele din România. Ce spune ministrul Sănătății

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a atras atenția asupra fenomenului spitalelor din România care au achiziționat aparatură medicală, cu ajutorul fondurilor europene, fără a fi utilizată de specialiști.

Oficialul a prezentat cazul unui spital orășenesc dotat cu RMN dar care nu are medic radiolog.

„Vă dau un exemplu, un RMN de ultima generaţie achiziţionat într-un spital orăşenesc care nu are medic radiolog. Au fost şi astfel de situaţii, nu vreau să intru în detalii. Cert este că facem investiţiile orientat şi în funcţie de resursa umană, dar şi de strategia de dezvoltare până la urmă a reţelei de spitale publice”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Antena 3.

Oficialul a precizat că astfel de situații sunt nenumărate în spitalele din România.

„Din păcate, în ultimii 10 ani de zile s-au mai făcut investiţii şi acolo unde poate nu trebuiau făcute, la acel nivel” a mai spus Rogobete.