Investiții PNRR în sistemul medical de 4,27 miliarde de lei. Ce spune ministrul Sănătății

Datele Ministerului Sănătății arată că, în acest moment, peste 3190 de proiecte de finanțare prin PNRR destinate sănătății sunt în derulare. Valoarea acesto investiții se ridică la 4,27 miliarde de lei.

„În ultimul an, sistemul de sănătate a intrat într-o etapă în care investiţiile nu doar că sunt aprobate, ci se văd, se simt şi avansează în ritm rapid. PNRR 2023: 108 milioane lei plǎţi efectuate, PNRR 2024: 1.12 miliarde lei plǎţi efectuate, PNRR 2025 semestrul I: 734 milioane lei plăţi efectuate, PNRR 2025 semestrul II: 2,3 miliarde lei plǎţi efectuate, TOTAL: 4,27 miliarde lei execuţie bugetarǎ pânǎ acum” a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Datele arată că printre cele peste 3000 de proiecte finanțate prin PNRR se numără peste 17 spitale noi, aflate în prezent în construcție.

„ Un pas esenţial a fost asigurat şi pentru proiectele mari – cele de miliarde de lei – care aveau nevoie de o continuitate mai lungă decât permite PNRR. Nouă investiţii strategice vor continua în Programul Operaţional Sănătate. Aici vorbim despre spitale judeţene cu corpuri noi de oncologie, cardiologie, neurologie sau radioterapie, dar şi despre obiective regionale şi naţionale. Nu reiau lista, dar subliniez esenţialul: Aceste proiecte schimbă harta medicală a României. Schimbă modul în care tratăm bolile grave. Schimbă standardele de siguranţă şi calitatea serviciilor medicale pe care pacienţii le primesc” a mai spus ministrul Rogobete.