Investițiile prin PNRR la Spitalul Clinic Filantropia din București se apropie de finalizare

La Spitalul Clinic Filantropia din București, lucrările și achizițiile realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se află în etapa finală. Proiectul reprezintă un exemplu concret al modului în care fondurile europene contribuie la modernizarea sistemului sanitar și la îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților.

Prin aceste investiții, unitatea medicală a fost dotată cu echipamente moderne, menite să crească siguranța și calitatea actului medical. Au fost achiziționate ecografe performante, aparatură destinată secției de neonatologie, precum și sisteme de ventilație și monitorizare de ultimă generație. De asemenea, spitalul beneficiază acum de o infrastructură digitală modernizată, care facilitează gestionarea datelor medicale și eficientizează activitatea personalului.

„Modernizarea înseamnă, în primul rând, condiții mai bune pentru mame și nou-născuți, dar și un mediu de lucru adaptat nevoilor actuale ale profesioniștilor din sănătate. Reprezentanții spitalului și echipa de management au fost felicitați pentru implementarea cu succes a proiectului, care aduce un plus semnificativ sistemului medical bucureștean. Cred că este momentul să vorbim mai des despre ceea ce merge bine. Voi continua să susțin aceste proiecte, pentru că încrederea ne face bine” susțin reprezentanții Ministerului Sănătății/