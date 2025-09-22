Jumătate dintre pacienții care iau medicamente pentru slăbit renunță după un an, arată un studiu danez

Un nou studiu realizat în Danemarca arată că jumătate dintre persoanele care iau medicamente pentru slăbit, precum Ozempic și Wegovy, renunță la tratament în decurs de un an. Cercetarea, bazată pe datele a peste 77.000 de pacienți fără diabet, ridică semne de întrebare cu privire la eficiența și sustenabilitatea acestor tratamente costisitoare.

Medicamentele anti-obezitate din clasa agoniștilor GLP-1, cum sunt Ozempic și Wegovy, ajută la scăderea în greutate prin reducerea apetitului. Însă, odată ce tratamentul este întrerupt, pacienții tind să recâștige rapid kilogramele pierdute, ceea ce a dus la dezbateri intense despre necesitatea administrării lor pe termen lung.

„Acest nivel de abandon este îngrijorător, deoarece aceste medicamente nu sunt menite să fie o soluție rapidă și temporară. Pentru a funcționa eficient, trebuie administrate pe termen lung. Toate efectele benefice asupra controlului apetitului se pierd dacă tratamentul este întrerupt”, a explicat profesorul Reimar W. Thomsen, autor al studiului și specialist în epidemiologia bolilor metabolice la Universitatea Aarhus, potrivit Euronews.

Analiza arată că pacienții mai tineri, bărbații și cei care trăiesc în zone cu venituri mici au fost mai predispuși să renunțe. De asemenea, persoanele care au folosit anterior medicamente gastrointestinale sau psihiatrice au renunțat mai des, posibil din cauza efectelor adverse precum greață sau vărsături.

Costul ridicat este un factor semnificativ. În Danemarca, o lună de tratament cu Ozempic ajunge la 313 euro, în condițiile în care nu este compensat de stat pentru pacienții fără diabet de tip 2. În Germania, prețul este considerabil mai mic, aproximativ 120 de euro pe lună.

Rezultatele vor fi prezentate la reuniunea anuală a Asociației Europene pentru Studiul Diabetului, care are loc săptămâna aceasta la Viena. Thomsen a subliniat că „având în vedere că peste jumătate dintre adulții din Europa se confruntă cu supraponderabilitatea sau obezitatea, este esențial să sprijinim pacienții pentru a rămâne în tratament și a le îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții”.