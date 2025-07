Justin Timberlake suferă de Boala Lyme. Artistul a mărturisit totul pe Instagram

Într-o postare pe Instagram, artistul Justin Timberlake a anunțat că suferă de Boala Lyme. Cântărețul a pus aparițiile slabe din ultima perioadă pe seama acestei afecțiuni.

Justin Timberlake a fost recent în România, fiind invitat să susțină un show în cadrul festivalului Electric Castle. Deși a fost așteptat cu sufletul la gură de participanți, prestația sa a fost una destul de slabă. Justificare pentru concertul ratat a venit pe Instagram unde artisul a mărturisit că suferă de Boala Lyme.

„(…) Măcar am început să înțeleg de ce uneori, pe scenă, aveam dureri mari sau mă simțeam extrem de obosit sau bolnav. Am fost pus în fața unei decizii personale. Să opresc turneul? Sau să continui și să găsesc o soluție? Am decis că bucuria pe care mi-o aduce să performez depășește cu mult stresul trecător pe care îl simțea corpul meu. Mă bucur atât de mult că am continuat. Nu doar că mi-am dovedit mie însumi rezistența mentală, dar acum am atâtea momente speciale cu voi toți pe care nu le voi uita niciodată. Am fost reticent să vorbesc despre asta pentru că am fost crescut să țin lucruri de acest gen pentru mine. Dar încerc să fiu mai transparent cu privire la dificultățile mele, astfel încât acestea să nu fie înțelese greșit. Împărtășesc toate acestea în speranța că putem găsi o cale de a fi mai conectați. Aș vrea să-mi aduc și eu contribuția pentru a-i ajuta pe cei care trec prin această boală” a scris artistul pe Instagram.

Boala Lyme este o infecție cauzată de bacteria Borrela, transmisă la om prin mușcătura de căpușă. Inițial apare ca o banală erupție cutanată, dar în timp se manifestă cu simptome similare gripei, iar netratată poate afecta și alte organe, precum creierul. Provoacă declin cognitiv și paralizie facială.