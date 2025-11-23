La Timișoara, oamenii au aflat „vârsta reală” a plămânilor lor

În acest sfârșit de săptămână, la mall-ul din Timișoara, medicii Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara au organizat o campanie de screening respirator, efectuând spirometrii gratuite.

Acestei campanii i s-au alăturat aproximativ 400 de persoane care au mers în acest weekend la cumpărături. Oamenii au aflat practic „vârsta reală” plămânilor lor.

Medicii susțin că una dintre trei persoane a aflat că trebuie să meargă la medicul pneumolog pentru analize medicale suplimentare, în timp ce un sfert dintre participanți știau că au o boală pulmonară.

„Încercăm să organizăm de două ori pe an asemenea campanii de spirometrii gratuite. Este foarte important să depistăm în faze timpurii bolile pulmonare, pentru a putea interveni înainte ca acestea să păroducă deteriorări ireversibile ale funcției respiratorii” a declarat prof. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie din Timișoara.