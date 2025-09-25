Legătura dintre paracetamol și autism, un mit! Dr. Carmen Truțescu, specialistă în psihiatrie pediatrică: „Autismul este o boală care ține de factorii de mediu”

În cadrul emisiunii „Doctor Medika” difuzată miercuri seară, medicul Carmen Truțescu, specialistă în psihiatrie pediatrică, a explicat de ce nu poate fi posibilă legătura dintre autism și paracetamol. Aceasta a precizat că astfel de teorii sunt generate de studii superficiale cărora oamenii le dau crezare și care le provoacă apoi frică. Mai mult autismul are cu totul alte cauze decât administrarea paracetamolului sau vaccinarea.

„Există multe teorii explicative care au apărut de-a lungul timpului, tocmai pentru că a apărut această preocupare și această îngrijorare, s-au făcut mult studii. Altele sunt însă superficiale și cu să zicem interese care nu au fost în favoarea populației generale. Pentru că s-a tot vorbit despre vaccin, putem spune că asta este una dintre teoriile care a speriat populația la un moment dat și a creat un val de panică și a pus bazele acestui curent anti-vax pe care îl vedem și astăzi și putem spun clar că facem mult rău populației generale. Multe din bolile copilăriei care puteau fi evitate ne pun în pericol din cauza evitării vaccinului. Studiile clinicile au niște caracteristici trebuie să fim atenți și noi ca specialiști avem să spunem marele noroc că putem citi și evalua studiile din perspectiva specialistului. Dar atunci când rezultatele sau datele preliminarii superficial analizate sunt puse la dispoziția publicului larg este mai dificil pentru un părinte să sesizeze dacă este un studiu de încredere sau dacă este ceva făcut care să servească unui interes” a explicat dr. Carmen Truțescu, pentru postul Medika TV.

În ceea ce privește adevăratele cauze ale bolii, dr. Carmen Truțescu a explicat faptul că autismul poate avea mai multe origini. Nu sunt excluse anumite modificări genetice și nici cele legate de influența factorilor de mediu. Astăzi tot mai multe studii vorbesc despre legătura dintre autism și expunerea exagerată a copiilor la ecrane.

„ Autismul este o tulburare cu origine polimorfă, adică. Vine dintr-o combinație de vulnerabilitate biologică și aici vorbim inclusiv de genetică și factori de mediu care pot precipita anumite simptome. Dintre factorii de mediu cel mai reprezentativ este expunerea la ecrane. Vorbim de teorii care rămân în picioare, există chiar autori români care au conturat un tablou pe care l-au numit autism virtual. E oarecum impropriu spus din punct de vedere științific, pentru că autismul nu vine de la televizor. În schimb, expunerea prelungită a acestor copii la ecrane, fără o stimulare corectă, educațională, socială directă pot face aceste simptome mai evidente. E ca și când acestui copil căruia îi este oricum greu să relaționeze cu oamenii, eu nu-i dau șansa să stea față în față cu un om, ci mai degrabă îl pun în fața unui ecran care-i aduce imagini și stimul, fără ca el să înțeleagă ce vede, scăzându-i această nevoie de interacțiune socială. Autismul înseamnă trei lucruri principale: inabilitatea de a relaționa social, inabilitatea de comunicare și de limbaj” a mai spus dr. Carmen Truțescu.