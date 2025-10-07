Limitează efectele vremii extreme. Măsurile de protecție recomandate de Crucea Roșie Română

Mai multe județe din țară se află în acest moment sub avertizare meteo Cod Roșu de vreme extremă. Administrația Națională de Meteorologie susține că se vor înregistra ploi abundente, iar vântul va avea intensificări semnificative. În acest context, Crucea Roșie Română a realizat o listă cu măsuri de prevenție pentru a limita efectele vremii extreme:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

Reprezentanții Crucii Roșii Române au atras atenția că și animalele sunt pericol din cauza vremii. Iată ce trebuie să faceți pentru a le asigura protecția:

𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐩𝐮𝐬𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐮𝐫𝐢 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫𝐞, 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐞𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐚̆ 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚̆𝐦 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞: