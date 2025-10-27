Lista analizelor gratuite pe care le pot face persoanele asigurate din România

Pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie, persoanele asigurate pot beneficia gratuit de analize medicale. Într-o postare publică, Ministerul Sănătății reamintește care sunt investigațiile medicale de care pot beneficia românii, în mod gratuit.

„ Ești asigurat și nu știi cum să beneficiezi de pachetul de investigații și analize gratuite? Nimic mai simplu, mergi la medicul de familie. Anual beneficiezi de analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul respectiv nu ai efectuat aceste investigații” susțin oficialii Ministerului Sănătății.

Iată listă completă a analizelor medicale gratuite de care puteți beneficia:

nvestigațiile paraclinice recomandate pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 și 39 ani sunt:

* Hemoleucogramă completă;

* Proteina C reactivă

* Glicemie a jeun;

* Colesterol seric total;

* LDL colesterol;

* Creatinina serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată – RFGe;

* TGO;

* TGP;

* VDRL sau RPR;

* examen microscopic al secreției vaginale la femeile active sexual;

* testare HPV, conform metodologiei de screening pentru cancerul de col uterin, aprobată prin ordin al ministrului sănătății;

* pentru femei la risc înalt, cu vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani inclusiv, ecografie de sân și mamografie 2D, anual,