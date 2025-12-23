Mai mulți bani pentru medicina de ambulatoriu. Valoarea punctului, 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026

Medicina de ambulator este importantă pentru prevenție, diagnostic precoce și continuitatea în îngrijirile medicale.

„Valoarea punctului în ambulatoriu creşte la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Este rezultatul unor negocieri intense, purtate cu argumente şi cu responsabilitate faţă de sistem. Ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, oficialul a explicat și importanța pe care o are pentru pacienți medicina de ambulator.

„ Este structura care susţine prevenţia, diagnosticul precoce şi continuitatea îngrijirii medicale. Aici pot fi rezolvate problemele înainte să devină urgenţe. Fără un ambulatoriu puternic, spitalele se aglomerează inutil, iar pacienţii pierd timp, şanse şi încredere” a mai spus Rogobete.

Mai mult, se pare că măsurile luate în vară asupra concediilor medicale au generat economii care vor putea fi utilizate pentru această majorare. Reacția Casei Naționale de Sănătate

Oficialii Casei Naționale de Sănătate confirmă la rândul lor majorarea punctului pentru medicina de ambulatoriu.

„Pentru medicii din ambulatoriul de specialitate am un singur mesaj pentru această seară (noapte): cuvântul dat este cuvânt respectat! De la 1 ianuarie 2026, valoarea punctului pe serviciu în ambulatoriul de specialitate va fi de 6,5 lei iar de la 1 ianuarie 2027 va crește la 8 lei” susține dr. Horațiu – Remus Moldovan, președintele CNAS.