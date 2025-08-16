Măsuri legislative împotriva cadrelor medicale care nu respectă programul din spitale

Ministerul Sănătății intenționează să promoveze un act normativ prin care va oferi managerilor mai multe instrumente administrative cu ajutorul cărora ar putea desface contractele de muncă acelor cadre medicale care nu respectă programul de lucru al spitalelor din sectorul public.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, susține că medicii au posibilitatea de a lucra atât în spitalele publice, cât și în cele private, dar cu respectarea programului de lucru al unităților medicale de stat.

„Nu sunt de principiu că medicul trebuie să aleagă între public sau privat. Însă, aşa cum am spus ferm de fiecare dată şi o spun şi acum şi inclusiv o să apară săptămâna viitoare, cred, o modificare legislativă importantă în acest domeniu. În acest sens am rugat şi rog în continuare colegii mei medici să îşi respecte programul de lucru din sistemul public” susține ministrul Sănătății, potrivit Agerpres.

Prin noile modificări legislative, managerii vor putea desface mai ușor contractele de muncă acolo unde nu se respectă legislația în vigoare.

„În noua Ordonanță se va modifica la 180 de grade modul de calcul al normativului de personal, în sensul în care normativul de personal se va calcula ţinând cont şi de numărul de paturi, dar într-o proporţie mică. Se vor introduce noi indicatori, şi anume rulajul de pacienţi, numărul de pacienţi care staţionează, numărul de zile de staţionare pentru anumiţi pacienţi, pentru că una este să ai pacienţi care stau în medie două zile şi alta este să ai pacienţi care stau 20-30 de zile, o lună, două şi aşa mai departe” a mai spus ministrul Sănătății.

Ministerul Sănătății arată că țara noastră se află pe primul loc la nivel european în ceea ce privește numărul de paturi de spitalelizare continuă, dar gradul de ocupare este redus.