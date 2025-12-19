Medic acuzat de luare de mită plasat în arest la domiciliu

Un medic angajat la Spitalul Județean de Urgență Buzău este anchetat penru luare de mită. El a fost plasat de procurori în arest la domiciliu.

Medicul a fost prins în flagrant în timp ce primea mita de la o persoană a cărei rudă trebuia să fie operată de el.

Medicul a primit drept șpagă pentru a efectua o operație chirurgicală suma de 500 de lei, potrivit informațiilor oferite publicității de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.

„În data de 17.12.2025 procurorul specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul I.P.J. Buzău Serviciul de Investigaţii Criminale au organizat şi prins în flagrant pe inculpatul J.S.T. (medic în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău) în timp ce primea suma de 500 lei (a doua tranşă din suma de 1.000 lei, prima tranşă fiind remisă în data de 15.12.2025) de la colaboratorul autorizat în cauză, pentru ca medicul, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, să realizeze operaţia de fractură de şold a pacientei S.S., în condiţii bune pentru aceasta” potrivit unui comunicat de presă.

Inițial, medicul a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi a fost prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Magistrații au decis să-l plaseze în arest la domiciliu.