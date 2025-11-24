Medic de familie din Constanța, găsit mort în Canalul Dunăre-Marea Neagră

Medicul de familie Gabriela Popi, în vârstă de 50 de ani, a fost găsită moartă în Canalul Dunăre-Marea Neagră. Ea a fost dată dispărută la finalul săptămânii trecute.

Potrivit Adevărul.ro, care citează presa locală din Constanța, trupul medicului Gabriela Popi a fost găsit în Canalul Dunăre-Marea Neagră, sub podul din localitatea Murfatlar.

Doctorița a fost dată dispărută vineri, iar mașina acesteia ar fi fost descoperită în apropierea podului.

Gabriela Popi era mama unui adolescent și se bucura de aprecierea pacienților, dar și a colegilor din sistemul medical constănțean.

În acest caz a fost deschisă o anchetă de către Poliția din Constanța.

„Polițiștii au identificat, în apa Canalului Dunăre – Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri, cadavrul unei persoane, fiind vorba despre o femeie, de 50 de ani. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul” potrivit IPJ Constanța, citat de Adevărul.ro

