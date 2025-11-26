Medic de medicină sportivă sportivă, cercetat penal pentru că nu a mers la serviciu

Angajată ca medic primar de medicină sportivă, o doctorită este acuzată de polițiștii din Timiș că nu mergea la serviciu, deși ar fi încasat salariul.

Femeia este urmărită penal pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune, abuz în serviciu și fals.

”În baza probatorului administrat, a rezultat faptul că o femeie de 62 de ani, în calitate de medic primar de medicină sportivă, nu s-ar fi prezentat la locul de muncă sau s-ar fi prezentat sporadic, deşi figura pontată ca prezentă pentru întreaga durată prevăzută în contractul individual de muncă”, a transmis IPJ Timiş.

La locuința doctoriței au fost efectuate percheziții domiciliare, de unde au fost ridicate sume de bani și documente.