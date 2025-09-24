Medicamente generice pentru prevenția HIV, mai ieftine. Când intră în vigoare măsura?

Începând din anul 2027 medicamentele generice pentru tratamentul injectabil administrat pentru prevenția HIV, Lenacapavir, ar putea fi disponibile la prețul de 40 de dolari pe an, în peste 100 de țări. Anunțul a fost făcut de organizațiile Unitaid și Fundația Gates.

Cele două organizații au încheiat parteneriate cu o serie de companii farmaceutice din India, astfel încât să producă medicamentele generice pentru țările cu venituri mici și medii, potrivit comunicatelor de presă ale Unitaid și Fundației Gates.

Tratamentul original pentru prevenția HIV, descoperit de compania de biotehnologie Gilead și vândut sub numele de Yeztugo, costă peste 28 mii de dolari în Statele Unite ale Americii.

Lenacapavir este primul medicament cu acțiune de lungă durată în prevenția HIV și necesită administrarea a două injecții pe an. Este un progres imens în medicină, potrivit experților în raport cu medicamentele preventive orale care necesită o administrare zilnică.

Producătorul Gilead a acordat anul trecut licențe voluntare pentru șase producători de medicamente generice, pentru a furniza produsul în 120 de țări cu venituri mici și medii.