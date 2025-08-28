Medicii din ambulatoriu amenință cu proteste dacă Guvernul nu respectă promisiunile de finanțare

Patronatul Medicilor Specialiști cu Practică Independentă (PMSPI) și Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) și-au exprimat joi nemulțumirea față de intenția Guvernului de a amâna din nou creșterea valorii punctului pentru serviciile medicale în ambulatoriul de specialitate.

Medicii acuză autoritățile că nu respectă angajamentele asumate și spun că iau în calcul măsuri de protest, inclusiv suspendarea parțială sau totală a activității.

Guvernul, prin premierul Ilie Bolojan, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete și președintele CNAS Horațiu Moldovan, a promis în repetate rânduri majorarea valorii punctului la 6,5 lei din august 2025 și la 8 lei din ianuarie 2026. Creșterea a fost deja amânată pentru 1 octombrie, iar acum ar putea fi împinsă până în 2026 sau chiar 2027, susțin medicii.

Reprezentanții PMSPI și APMA spun că subfinanțarea ambulatoriului înseamnă desconsiderarea muncii medicilor, ignorarea nevoilor pacienților și blocarea dezvoltării uneia dintre cele mai eficiente componente ale sistemului medical.

„Solicitările noastre sunt clare: respectarea promisiunii de creștere a valorii punctului, un buget corespunzător pentru ambulatoriu și o strategie predictibilă pentru finanțarea cabinetelor independente. În caz contrar, luăm în calcul suspendarea contractelor cu CNAS”, au transmis organizațiile într-un comunicat.

Medicii atrag atenția că ambulatoriul de specialitate este o alternativă importantă la spitale, oferind servicii de calitate, la costuri mai mici decât spitalizările.