Medicii din ambulatoriu, revoltați: „Ne-au promis bani în plus, dar nu vedem nimic”

Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator trage un semnal de alarmă și acuză Guvernul și Casa Națională de Asigurări de Sănătate că nu și-au respectat promisiunile financiare. Medicii spun că amânarea creșterii plăților „pune în pericol” funcționarea cabinetelor și accesul pacienților la consultații.

„Pe 21 iulie, autoritățile au anunțat că punctul pe serviciu medical va crește de la 5 lei la 6,50 lei, începând cu 1 august. Măsura nu a fost aplicată și nici nu avem un nou calendar. Pentru cei 10.000 de medici din ambulatoriu, predictibilitatea veniturilor este esențială pentru continuitatea actului medical”, spun reprezentanții APMA.

Aceștia amintesc că ambulatoriul de specialitate asigură anual peste 45 de milioane de consultații și ajută spitalele să nu fie sufocate de cazuri care pot fi rezolvate rapid la cabinet.

„Cerem Guvernului și CNAS să anunțe imediat când se aplică majorarea promisă și să respecte inclusiv creșterea la 8 lei per punct prevăzută pentru 1 ianuarie 2026. O amânare incertă destabilizează sistemul și lovește direct pacienții. Dacă promisiunile publice nu sunt respectate, ne apropiem de o criză iminentă în ambulatoriu”, avertizează APMA.