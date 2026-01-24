Medicina adicției, o realitate și-n România. Dr. Cristian Paparău s-a specializat în această ramură

Expert medico-legal și psihiatru cunoscut și de pe rețelele sociale, dr. Cristian Paparău s-a specializat recent și în medicina adicției. El a explicat la „Medika Antidrog” cum ajută această ramură a medicinei pacienții cu adicții.

„Înainte de medicina legală am locuit în Sălăjan unde era acea epidemie de heroină, ceea ce m-a făcut să aprofundez fenomenul consumului de droguri. Am intrat în medicina legală unde vedeam adesea cazuyrile tragice care sfârșeau ca urmare a consumului de droguri. Și ulterior am făcut și rezidențiatul de psihiatrie,. Devenind specialist evident că nu puteam să uit ceea ce învățasem. Apoi am ales această latură a medicinei adicției care nu înseamnă doar drog” spune

dr. Cristian Paparău, expert medico-legal și psihiatru, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Dincolo de substanțele interzise, în țara noastră, cele mai multe dependențe sunt provocate de consumul de alcool.

„Cele mai multe dependențe în România sunt de alcool. Iar adicțiile nu înseamnă doar substanțe, ci și comportament adictiv. Fie că vorbim de jocuri de noroc sau pornografie” mai spune dr. Cristian Paparău, expert medico-legal și psihiatru, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Chiar dacă medici ales să se formeze în medicina adicției pentru a-i ajuta pe pacienți, sprijinul trebuie să fie unul instituțional.

„Lupta de a recupera un om dintr-o dependență este parte a unui sistem. Nu doar medicul sau psihologul fac asta, toată lumea trebuie să lucreze împreună. Medicul trebuie să-i dea un tratament adecvant pentru a evita complicațiile” mai spune dr. Cristian Paparău, expert medico-legal și psihiatru, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.