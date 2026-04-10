Din anul universitar 2026-2027, Universitatea de Medicină, Farmacie și Științe în Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș va introduce un program de studii în limba franceză pentru Facultatea de Medicină.

Scopul acestei noi forme de studiu este de a extinde specialitățile și pentru studenții străini.

Medicină în limba franceză pentru studenți străini

Programul de studii a fost deja validat de organismele specializate și va fi inaugurat în toamna acestui an.. Vor fi scoase la concurs 100 de studii pentru studenții care vor să se înscrie.

„Este un nou pas pentru dezvoltarea internațională a UMFST” a declarat Leonard Azamfirei, rectorul universității, potrivit știrideCluj.ro.

Programul va funcționa în cadrul Facultății de Studii Medicale Internaționale (Faculty of International Medical Studies), structură dedicată integrării studenților într-un mediu academic multilingv și multicultural.

Direcția „franceză” a fost lansată în Transilvania de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, care a introdus încă din anul 2000 secția de Medicină în limba franceză.