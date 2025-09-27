Medicul Adrian Marinescu: „Infecțiile nosocomiale există oriunde, însă se pot preveni”

Infecțiile asociate actului medical sau nosocomiale sunt prezente în orice spital. Cu toate acestea, răspândirea lor poate fi limitată prin prevenție. Nerespectarea protocoalelor din acest domeniu generează tragedii, așa cum s-a întâmplat la Spitalul „Sfânta Maria” Iași, unde 6 copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie periculoasă, în timp ce erau internați pe secția ATI a unității medicale. Despre prevenirea infecțiilor nosocomiale a vorbit public și medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.

„ Aceste infecţii nosocomiale, pe care acum le numim infecţii asociate ştiinţei medicale, cum se întâmplă şi cu Seratia, sunt categorii de infecţii care există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii. Ce e important este să pot să previn, în primul rând, de exemplu, în raport cu această infecţie şi cu bacteria, să nu am cazuri, mai ales în secţie de terapie intensivă.” a precizat dr. Adrian Marinescu, pentru postul Digi24.

Mai mult decât atât, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București a explicat faptul că efectele limității răspândirii bacteriilor din spitale se văd dacă modalitatea de a acționa este cea corectă.

„;Modalitatea în care intervin, în modul în care am primul caz şi viteza cu care o fac, mai ales că, dacă vorbim de secţie de terapie intensivă, vorbim de persoane vulnerabile, adică vorbim de cei care au sistem imunitar problematic, dacă sunt şi copii mici, cu atât mai mulţi. Deci, la aceste persoane, o bacterie de acest gen poate să vină cu complicaţii care se ducă inclusiv la deces” a mai spus dr. Adrian Marinescu, pentru aceeași sursă.