Medicul Flavia Groșan, în vizorul Colegiului Medicilor Bihor

Scandalul iscat pe internet de postarea controversată a medicului pneumolog Flavia Groșan a intrat în atenția Colegiului Medicilor Bihor. Potrivit postării, aceasta a precizat că o persoană nevaccinată se poate îmbolnăvi în urma relațiilor intime avute cu o persoană vaccinată anti-COVID-19. Controversata doctoriță a șters însă postarea la scurt timp după autosesizarea forului medical.

„Colegiul Medicilor Bihor se delimitează ferm de declaraţiile publice făcute recent de către dr. Groşan Flavia într-o postare pe pagina personală de Facebook a acesteia privind presupusa legătură de cauzalitate între vaccinarea anti-Covid-19 a unei femei şi simptomatologia instalată brusc după un contact intim, la partenerul nevaccinat al acesteia” a transmis Colegiul Medicilor Bihor într-un comunicat de presă.

Totodată, reprezentanții Colegiului Medicilor Bihor au reiterat ideea beneficiilor pe care le-a adus vaccinul anti-COVID-1: „A salvat milioane de vieţi în pandemie şi au redus masiv formele grave şi numărul deceselor cauzate de infecţia cu virusul SARS-CoV-2.

Mai departe, Colegiul Medicilor Bihor susține că medicul Flavia Groșan a încălcat etica și deontologia profesională, nefiind la prima abatere în acest sens. Pe cale de consecință, forul medical a decis „declanșarea acțiunii de cercetare disciplinară”.

La scurt timp după preluarea comunicatului oficial al Colegiului Medicilor Bihor de către instituțiile de presă, medicul Flavia Groșan și-a șters postarea susținând că tot ce a făcut a fost să distribuie postarea altei persoane.

„ Eu vă rog să vă calmaţi. Liniştiţi-vă. Pe pagina personală mi-a apărut o postare pe care am copiat-o şi am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente ştiinţifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am şi şters-o (…). De o lună de zile sunt pur simplu hărţuită de schema «schemă de detoxifiere vaccin COVID», nimeni nu s-a sesizat. Mi se pare o dublă măsură” a fost mesajul medicului Flavia Groșan.