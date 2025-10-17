Medicul pneumolog Flavia Groșan, în comă la Spitalul Județean de Urgență din Oradea

Medicul pneumolog, Flavia Groșan, cunoscută opiniei publice pentru poziția sa anti-COVID-19 și anchetată de Colegiul Medicilor Bihor, s-ar afla internată la Spitalul Județean de Urgență din Oradea, în stare gravă. Se pare că doctorița este în comă profundă, pe secția ATI a unității medicale. Informația a fost publicată pe pagina de internet a unui ziar local din județul Bihor.

Potrivit ziarului din județul Bihor, eBihoreanul.ro, care citează surse medicale, medicul Flavia Groșan „este în comă profundă, de gradul 4 pe scala Glasgow, și este ventilată artificial”.

Alte surse medicale precizează faptul că Flavia Groșan ar fi refuzat să meargă la spital, deși starea sa de sănătate nu era bună. Aceasta a postat inclusiv pe rețelele de socializare faptul că nu se simte bine.

Pe data de 10 octombrie, pe contul său de Facebook PneumoMed (cabinetul unde își desfășura activitatea) aceasta a scris că suferă de „tuse epuizantă” și că resime „o durere atroce la întreg plămân”. Totdată, aceasta a mai postat că „Pot să pun pariu ca cei mai mulți dintre dumneavoastră repede la spital. Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial. Ceva de genul, nu fa ce face popa, fa ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N-am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi-a confirmat durerile torace. Cu drag,Flavia, medic primar pneumolog”. Totuși, Flavia Groșan a precizat că va merge la spital pentru investigații. „Luni la prima oră mă duc să-mi fac câteva investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”.

Presa din Bihor mai scrie că doctorița antivaccinistă a fost internată la Spitalul Județean de Urgență din Bihor în noaptea de joi spre vineri, 16/17 octombrie, după ce soțul său ar fi găsit-o inconștientă în casă și a sunat la 112, solicitând sprijinul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor. Medicii care s-au deplasat la domiciliul acesteia aplicându-i manevreme de resuscitare.

Datele medicale arată că la internare, i-ar fi fost depistată „o tumoră pulmonară, cu metastaze cerebrale, suprarenale și hepatice” mai scrie publicația eBihoreanul.ro.

Medicul pneumolog Flavia Groșan este cunoscută publicului în urma controverselor pe care le-a lansat în timpul pandemiei COVID-19 și a poziției sale împotriva vaccinului anit-COVID-19. Totodată, ea este cercetată de Colegiul Medicilor Bihor pentru postările făcute pe rețelele de socializare care conțin informații „false” și „periculoase”.