Merg sau nu bărbații la psiholog. Ce crede Adi Luca, realizator Europa FM VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

De foarte multe ori, bărbații nu sunt tocmai deschiși în privința accesării serviciilor unui terapeut. Omul de radio Adi Luca este însă de părere că situația s-a schimbat, bărbații fiind mult mai receptivi față de ideea de a cere sprijinul unui terapeut.

„Cred că bărbații se împart în trei categorii: cei care rezolvă problemele fără ajutorul cuiva, oamenii care sunt curioși să afle mai multe și oamenii care au ajuns deja acolo și știu ce înseamnă să primească ajutorul specializat” susține Adi Luca, realizator Europa FM, invitat în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Percepția s-a schimbat semnificativ, astăzi tot mai mulți bărbați fiind deschiși în ideea de a vorbi despre problemele lor, fie cu terapeuți, fie cu cei apropiați lor.

„Mă bucură faptul că sunt din ce în ce mai mulți curioși care sunt gata să afle mai multe despre ce înseamnă să meargă la terapie, de a vorbi cu niște prieteni despre ce înseamnă să ai probleme, de a recunoaște în fața partenerelor lor că au probleme” mai spune Adi Luca, realizator Europa FM.

Categorii: Știri, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro