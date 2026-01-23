Merișoarele și efectele benefice pe care le au asupra organismului

Merișoarele au devenit un simbol al alimentației sănătoase datorită profilului lor nutritiv impresionant și efectelor benefice asupra organismului. Aceste fructe mici, cu gust acrișor, sunt încărcate cu antioxidanți, vitamine și compuși bioactivi care susțin buna funcționare a corpului în moduri surprinzător de diverse.

Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale merișoarelor este capacitatea lor de a sprijini sănătatea tractului urinar. Ele conțin proantocianidine, substanțe care împiedică bacteriile să se fixeze pe pereții vezicii urinare. Deși nu sunt un tratament în sine, consumul regulat poate reduce riscul unor infecții recurente, în special la persoanele predispuse.

Merișoarele sunt apreciate și pentru puterea lor antioxidantă. Pigmenții care le dau culoarea intensă, precum flavonoidele și antocianinele, ajută la neutralizarea radicalilor liberi, contribuind la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Acest efect este asociat cu un risc mai scăzut de boli cronice, inclusiv afecțiuni cardiovasculare. Studiile sugerează că merișoarele pot susține elasticitatea vaselor de sânge și pot contribui la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului.

Sistemul imunitar beneficiază și el de pe urma consumului de merișoare. Vitamina C, prezentă în cantități semnificative, susține producția de celule imune și ajută organismul să răspundă mai eficient la infecții. În plus, compușii antiinflamatori naturali pot reduce inflamația de la nivelul țesuturilor, sprijinind o stare generală de bine.

Digestia este un alt domeniu în care merișoarele pot avea un rol pozitiv.

Fibrele pe care le conțin ajută la reglarea tranzitului intestinal și contribuie la menținerea unei flore intestinale echilibrate. În același timp, efectul lor ușor astringent poate fi util în perioadele în care digestia este încetinită.

Nici sănătatea orală nu este ignorată. Anumiți compuși din merișoare pot împiedica bacteriile să adere la dinți și gingii, reducând riscul formării plăcii bacteriene. Acest efect nu înlocuiește igiena orală, dar poate fi un sprijin suplimentar pentru menținerea sănătății cavității bucale.