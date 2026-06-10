Merită să cerem a treia opinie medicală în cazul problemelor stomatologice? Explicațiile medicului Lorelei Nassar VIDEO

Foarte mulți pacienți merg la consulturi stomatologie, dar dacă nu sunt convinși de opinia specialiștilor ei cer explicații și altor cabinete. Sunt însă multe situații în care pacienții merg la medic și pentru a treia opinie.

Acest exces de informații nu este însă benefic și nu rezolvă problema, consideră medicul stomatolog Lorelei Nassar.

„Este mereu de folos o a doua opinie, dar trei sunt deja prea mult. Deci, dacă ați mers într-un loc, puteți merge pentru a doua opinie în altă parte. Dar, din punctul meu de vedere, a treia opinie nu este necesară”, susține dr. LORELEI NASSAR, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Medicul Lorelei Nassar susține că în clinica sa au venit pacienți pentru a doua opinie, dar nu recomandă solicitarea celei de-a treia opinii.

„Vin și pacienți pentru a doua opinie în clinica noastră, noi le explicăm ceea ce trebuie făcut. Tot ce pot să spun este că tot acest aflux de informație creează confuzie, de aceea consideră că nu e necesară și a treia opinie”, mai spune dr. LORELEI NASSAR, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.