Mesajul ministrului Sănătății către șefii de spitale: „Nu mai mușamalizați și ascundeți infecțiile nosocomiale”

În cadrul unei conferințe de presă, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a făcut un apel public solicitând șefilor de spitale și de secție să raporteze corect infecțiile nosocomiale. Demersul este justificat pentru a limita răspândirea lor și pentru a preveni îmbolnăvirea pacienților.

„Încurajez șefii de spirale și de secție să raporteze infecțiile pentru că dacă sunt raportate pot fi controale și prevenite. Nu mai mușamalizași și ascundeți infecțiile nosocomiale. Pacienții sunt puși în pericol iar asta generează neîncredere în sistem” a precizat Alexandru Rogobete.

Oficialul a precizat faptul că raportarea corectă a infecțiilor nosocomiale este importantă pentru că doar prin raportare dezastre precum cel de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași pot fi evitate.

„Raportarea infecțiilor nu este o crimă nu vine nimeni să amendeze pe nimeni, cu cât raportăm mai mult cu atât putem interveni mai mult” a mai spus Alexandru Rogobete,.