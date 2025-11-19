Mesajul ministrului Sănătății pentru viitorii medici rezidenți

Concursul de Rezidenția s-a încheiat oficial, iar ministrul Sănătății a vorbit public despre candidații care l-au susținut.

„Odată cu încheierea Concursului Naţional de Admitere în Rezidenţiat, avem acum o imagine clară asupra generaţiei care urmează să intre în sistemul medical. Se vede limpede că nivelul de pregătire creşte constant, de la un an la altul. Este un efort comun, o continuitate necesară într-un domeniu care nu îşi permite întreruperi” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, într-o postare pe Facebook.

Alexandru Rogobete arată că la vârf, rezultatele sunt remarcabile: 944 de puncte la medicină, 935 la medicină dentară şi 924 la farmacie. Sunt valori care confirmă direcţia ascendentă a performanţei şi arată că în faţa noastră avem o generaţie puternică, una care ridică standardele şi duce mai departe nivelul de excelenţă.

”Modul în care s-a desfăşurat concursul confirmă că procesul devine tot mai clar şi mai corect pentru toţi. Numărul de contestaţii a scăzut considerabil: 23 la medicină, 14 la medicină dentară şi doar 1 la farmacie, reduceri între 37% şi 93% faţă de anul trecut. Asta înseamnă reguli înţelese, predictibile şi aplicate uniform”, precizează ministrul. ”Nu am avut subiecte anulate. Zero! Iar asta, din punctul meu de vedere, este un reper”, a adăugat el.