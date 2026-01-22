Ministerul Sănătății a început procesul de reclasificare a spitalelor publice. Ce sunt spitalele de importanță strategică

Ministrul Sănătății a anunțat startul procesului de reclasificare a spitalelor publice. În prima categorie vor intra unitățile medicale considerate statregice. Aceste spitale trebuie să aibă dotări de înaltă performanță și pot să realizeze cazuri complexe.

„Procesul de reclasificare a spitalelor publice a început. De prea mult timp, sistemul sanitar funcţionează după un model de organizare învechit: tarife diferite şi inechitabile pentru serviciile medicale, reguli neclare şi categorii care nu mai reflectă realitatea din teren. Rezultatul este lipsa de coerenţă în administrarea spitalelor şi decizii care nu sunt întotdeauna corelate cu rolul real al fiecărei unităţi. Astăzi, împreună cu echipa mea din Ministerul Sănătăţii şi cu profesionişti din domeniul medical, am finalizat criteriile de selecţie pentru spitalele de importanţă strategică” a declarat Alexandru Rogobete.

Conform declarațiilor ministrului Sănătății, spitalele strategie trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Structurǎ UPU

Structură de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale

Unitate de transfuzii sanguine

Bloc operator cu minimum 10 săli de operaţie

Secţie ATI clasificată categoria I

Dotări esenţiale (CT, RMN, angiograf, radiologie digitală, laboratoare complete)

activitate de învăţământ, cercetare şi educaţie medicală continuă

indicatori clari de calitate (ex.: rata reinternărilor în 48 de ore ≤ 0,5%)

Pe baza acestor criterii, noile categorii ale spitalelor din România vor fi:

Spitale strategice

Spitale categoria I

Spitale categoria II

Spitale categoria III

”Ierarhizarea NU înseamnă servicii medicale mai slabe. Este o clasificare administrativă şi funcţională, care reflectă complexitatea serviciilor oferite, nu valoarea profesională a personalului medical. Pentru pacienţi, această clarificare înseamnă trasee mai clare, acces mai rapid la servicii complexe şi un nivel crescut de siguranţă. Pentru personalul medical, înseamnă predictibilitate, infrastructură adecvată şi criterii clare de organizare. Administrativ, reforma aduce ordine, finanţare corelată cu rolul real al spitalului şi decizii bazate pe date”, a explicat ministrul Sănătăţii.