Ministerul Sănătății a închis clinica medicului Marek Vâlcu

Ministerul Sănătății a efectuat un control amplu, prin Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat, la clinica medicului plastician Marek Vâlcu.

Ministrul Sănătății a anunțat încă de luni, la momentul în care publicația Snoop a făcut publică informația potrivit căreia medicul plastician efectua operații ORL fără să aibă specializare, faptul că va face astfel de controale.

„Voi trimite Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control la această clinică privată pentru a verifica care au fost intervențiile și în ce condiții și dacă se respectă sau nu condițiile minimale legislative pentru funcționarea unei astfel de clinici. Nu am date suplimentare în acest moment” declara Alexandru Rogobete, potrivit Agerpres.

Potrivit Antena 3, clinica medicului ar fi fost închisă în urma verificărilor pe care le-a făcut Ministerul Sănătății.

