Ministerul Sănătății: Consultații gratuite indiferent dacă ești asigurat sau nu

FacebookEmailWhatsApp

Indiferent dacă sunt asigurați sau nu, Ministerul Sănătății recomandă românilor să meargă la medicul de familie pentru consultații preventive.

„ Prevenţia înseamnă linişte şi încredere. Este condiţia primordială pentru o viaţă trăită independent, fix aşa cum îţi doreşti. Fii prevăzător şi încrezător. Te încurajăm să mergi la medicul tău de familie pentru a-ţi verifica sănătatea. Ai să vezi că încrederea îţi face bine” susțin reprezentanții Ministerului Sănătății.

Oficialii instituției arată că prevenția și consultațiile preventive se adresează cetățenilor indiferent dacă sunt sau nu asigurați.

„ De aceea, indiferent că eşti asigurat sau nu, indiferent în ce zonă trăieşti şi ce munceşti, beneficiezi gratuit de consultaţii periodice la medicul tău de familie. Nu ai nevoie de asigurare medicală, trebuie doar să te prezinţi la medicul tău de familie” mai spun oficialii Ministerului Sănătății.

Astfel, persoanele între 18 și 39 de ani, pot primi anual o consultație gratuită generală, pentru evaluarea riscului individual și pentru consiliere privind factorii de risc – fumat, alimentație, activitate fizică și greutate corporală. Iar dacă ai 40 de ani sau mai mult, poți beneficia anual de până la trei astfel de consultații gratuite.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

STUDIU: S-a descoperit „rinichiul universal”

Oamenii de știință au realizat o descoperire incredibilă, ce poate transforma complet metodele de tratament privind transplantul de organe. Astfel, a fost creat un rinichi „universal” ce poate fi compatibil…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să mănânci paste în fiecare zi fără să te îngrași
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro