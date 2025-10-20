Ministerul Sănătății: Consultații gratuite indiferent dacă ești asigurat sau nu

Indiferent dacă sunt asigurați sau nu, Ministerul Sănătății recomandă românilor să meargă la medicul de familie pentru consultații preventive.

„ Prevenţia înseamnă linişte şi încredere. Este condiţia primordială pentru o viaţă trăită independent, fix aşa cum îţi doreşti. Fii prevăzător şi încrezător. Te încurajăm să mergi la medicul tău de familie pentru a-ţi verifica sănătatea. Ai să vezi că încrederea îţi face bine” susțin reprezentanții Ministerului Sănătății.

Oficialii instituției arată că prevenția și consultațiile preventive se adresează cetățenilor indiferent dacă sunt sau nu asigurați.

„ De aceea, indiferent că eşti asigurat sau nu, indiferent în ce zonă trăieşti şi ce munceşti, beneficiezi gratuit de consultaţii periodice la medicul tău de familie. Nu ai nevoie de asigurare medicală, trebuie doar să te prezinţi la medicul tău de familie” mai spun oficialii Ministerului Sănătății.

Astfel, persoanele între 18 și 39 de ani, pot primi anual o consultație gratuită generală, pentru evaluarea riscului individual și pentru consiliere privind factorii de risc – fumat, alimentație, activitate fizică și greutate corporală. Iar dacă ai 40 de ani sau mai mult, poți beneficia anual de până la trei astfel de consultații gratuite.