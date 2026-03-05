Ministerul Sănătății introduce pe lista medicamentelor compensate și gratuite alte 33 de medicamente

O listă de 33 de noi medicamente vor intra pe lista celor gratuite și compensate, după cum anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat astăzi o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate. Pentru alte 19 medicamente extindem indicațiile terapeutice. Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani. În doar 7 luni am extins lista medicamentelor compensate cu peste 90 de medicamente și indicații terapeutice noi. Înseamnă terapii moderne care ajung mai repede la pacienți. Pentru unele dintre aceste tratamente, oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o șansă la tratament” a precizat Alexandru Rogobete.