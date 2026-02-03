Ministerul Sănătății, protocol de colaborare cu Asociația Telefonul Copilului

Ministerul Sănătății și Asociația Telefonul Copilului au semnat un protocol de colaborare al cărui scop este ca instituțiile medicale să ofere sprijin copiilor aflați în pericol.

Medicii află de copiii în dificultate pe baza apelurilor primite la numărul de telefon 116111.

„Astăzi am semnat protocolul de colaborare cu Asociația Telefonul Copilului, pentru ca apelul la 116111 să fie începutul unui parcurs real de îngrijire – nu finalul unei intervenții de moment. (…) Un apel poate opri un gest extrem. (…) De prea multe ori, criza este depășită punctual, însă problema nu dispare. Un specialist reușește să aducă un copil într-un echilibru temporar, dar fără continuitate, riscul reapare. De aceea, intervenția trebuie să fie coordonată, profesionistă și susținută instituțional” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Anul trecut, numărul apelurilor la 116111 a crescut cu 75%, comparativ cu 2024.

„În spatele fiecărui apel preluat se află oameni care ascultă, intervin și nu abandonează copiii în momentele cele mai grele. Munca lor este prima linie de protecție pentru cei vulnerabili. Rolul meu, ca ministru, este să transform aceste semnale de alarmă în trasee clare de îngrijire – pentru ca fiecare copil care cere ajutor să primească sprijin real, nu doar o voce la capătul firului” a mai spus ministrul Sănătății.