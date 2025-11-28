Ministerul Sănătății: Registre naționale de screening pentru bolile oncologice

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern potrivit căruia se impune necesitatea înființării a trei Registre naționale de screening pentru cancerul de col uterin, colorecta și de sân.

„Avem nevoie de un sistem în care fiecare furnizor de servicii medicale contribuie la imaginea completă a stării de sănătate a populației. Trecem de la estimări la date reale, colectate din fiecare spital, cabinet și centru medical. O singură bază de date, unificată și ușor de accesat. Simplu, clar și organizat. Vom ști în timp real câte persoane participă la programele de screening și care sunt rezultatele, iar politicile publice vor fi construite pe dovezi, nu pe presupuneri” a declarar Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Vor fi înființate trei Registre naționale de screening

Registrul Național de Screening pentru Cancerul la Sân;

Registrul Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin;

Registrul Național de Screening pentru Cancerul Colorectal

„Proiectul de Hotărâre de Guvern este public astăzi, în transparență decizională pe pagina Ministerului Sănătății. Întreg sistemul de sănătate, public și privat, va raporta aceleași date, în același format, astfel încât să știm exact câți oameni intră în programele de screening și cum evoluează rezultatele. Informațiile ne vor permite să direcționăm corect resursele, acolo unde nevoile sunt mai mari și unde riscurile sunt mai ridicate”, a mai susținut Alexandru Rogobete.