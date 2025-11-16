Ministerul Sănătății: S-a redus fenomenul medicilor care își reduc programul de lucru pentru a profesa la clinici private

Ministrul Sănătăţii anunţă că, în urma controalelor făcute în unităţile sanitare de stat, începe să se reducă „fenomenul” medicilor care scurtează programul de lucru în spitalul public pentru a merge să profeseze la cabinete private. Alexandru Rogobete admite că acest fenomen nu se va reduce ”peste noapte”, dar spune că, prim schimbări legislative şi prin verificări, situaţia „se va echilibra”.

Alexandru Rogobete îşi menţine părerea potrivit căreia medicii din România nu ar trebui să se afle în situaţia de a alege dacă să lucreze în sistemul public sau în cel privat.

„Părerea mea o ştiţi, am spus-o de fiecare dată şi o spun şi acum: eu nu sunt de acord cu această viziune, ori la public, ori la privat. Medicina are o particularitate, este până la urmă o profesie liberală. Eu cred că nu aici e problema că lucrează şi într-un loc, şi la public, şi la privat. Problema este că nu se respectă programul la public”, a afirmat sâmbătă, la Ploieşti, ministrul Sănătăţii.