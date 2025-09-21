Ministerul Sănătății va dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă

Prezent la Sinaia la Congresul Național de Cardiologie, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat faptul că instituția pe care o conduce va dezvolta un nou atestat, dedicat cardiologiei sportive. Atestatul va fi implementat cu sprijinul Societății Române de Cardiologie și Societății Franceze de Cardiologie.

„Este un pas în premieră pentru România, pe care îl voi susține personal și care va deschide noi perspective pentru medicina românească.” susține ministrul Sănătății.

În cadrul aceluiași eveniment medical, Alexandru Rogobete s-a întâlnit și cu reprezentanți ai industriei medicale. Discuțiile cu aceștia s-au purtat în direcția dezvoltării parteneriatelor deja implementate.

„ Am avut întâlniri și cu reprezentanți ai industriei medicale, un partener real pentru funcționarea sistemului. Le mulțumesc pentru înțelegerea situației financiare actuale și pentru faptul că rămân alături de noi. Îi rog să continue să fie parteneri corecți, transparenți și implicați, pentru că toți avem același obiectiv: să facem bine oamenilor.” a mai spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

